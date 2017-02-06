Испания

Защитник Атлетико Лукас Эрнандес может получить тюремный срок.

В пятницу ночью полиция прибыла в дом молодого игрока, после чего он был заключен под стражу. При этом Лукас не сопротивлялся при аресте.

Из дома футболиста на скорой увезли девушку, однако ее травмы не опасны для жизни. В данный момент полиция ждет медицинский отчет о степени серьезности травм пострадавшей.

Сегодня прошло слушание в суде по делу Эрнандеса.

Отметим, что ни одна из сторон не подала заявление в полицию и конфликтующие достигли соглашения о не приближаться друг к другу на расстояние в 500 метров.

Тем не менее, прокуратура требует все же наказать Лукаса.

Обвинитель требует 7 месяцев тюремного заключения для француза за насилие в отношении девушки.

Судья согласилась передать дело для дальнейшего рассмотрения в суд.

На счету Эрнандеса в текущем сезоне 11 матчей во всех турнирах.