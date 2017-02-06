Испания

Мэр Виго Абель Кабальеро высказал свое мнение по поводу предложений Реала провести матч против Сельты в срок.

Матч Сельты и Реала должен был состояться вчера в 21:45 в Виго. Из-за штормов на побережье Галисии и повреждения стадиона Сельты встречу решили перенести.

Сливочных настаивал провести матч в воскресенье.

В Реале быстро ответили чиновнику.

По мнению мадридцев, они предложили всего лишь три альтернативных варианта: возможность ремонта стадиона, игра при закрытых трибунах или перенос матча в соседний город.

Такие предложения Королевский клуб сделал, исходя из того, что Сливочные могут понести серьезные финансовые потери из-за отмены телетрансляции.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обещал как можно быстрее объявить новую дату этой встречи.