Мэр Виго Абель Кабальеро высказал свое мнение по поводу предложений Реала провести матч против Сельты в срок.
Балаидос, Marca
06 февраля 2017, 23:05
Матч Сельты и Реала должен был состояться вчера в 21:45 в Виго. Из-за штормов на побережье Галисии и повреждения стадиона Сельты встречу решили перенести.
Сливочных настаивал провести матч в воскресенье.
В Реале быстро ответили чиновнику.
По мнению мадридцев, они предложили всего лишь три альтернативных варианта: возможность ремонта стадиона, игра при закрытых трибунах или перенос матча в соседний город.
Такие предложения Королевский клуб сделал, исходя из того, что Сливочные могут понести серьезные финансовые потери из-за отмены телетрансляции.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обещал как можно быстрее объявить новую дату этой встречи.