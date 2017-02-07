Испания

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис стал очередной трансферной целью Лос Бланкос.

The Telegraph сообщает, что французский кипер попал в шорт-лист Реала на летнее межсезонье.

Именно Льориса Сливочные рассчитывают подписать, если им не удастся заполучить кипера Челси Тибо Куртуа.

Первый номер Шпор в декабре продлил контракт с с лондонцами до 2022 года и в клубе не думают, что Уго захочет уйти.

Тем не менее, в Тоттенхэме понимают, что Льориса будет легче удержать, если только удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Напомним, в Реале основным кипером сейчас является костариканец Кейлор Навас.