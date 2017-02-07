Испания

Наставник Барселоны Луис Энрике дал комментарий накануне матча против Атлетико.

Каталонцы сегодня в ответном полуфинальном матче Кубка Короля примут Атлетико. В Мадриде Барса победила со счетом 2:1.

"Атлетико придется больше рисковать, и это будет вызывать у нас проблемы. У меня нет страха, но, логично, что я беспокоюсь об этой игре", — цитирует Энрике Marca.

"В первом матче мы получили хороший результат, но я не думаю, что противостояние окончено. Смешно думать, что будет легко".

"Иньесте и Бускетсу лучше с каждым днем и это отличная новость для нас".

"Каждый год мы хотим выиграть все турниры. Копа так же важна, как Ла Лига и Лига чемпионов", — отметил специалист.