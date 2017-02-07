Испания

Защитник Кара Мбодж подписал новый договор с Андерлехтом.

Пресс-служба Лиловых сообщает о продлении соглашения с сенегальцем.

В клубе не раскрывают деталей сделки, но есть информация, что Мбодж заключил договор до лета 2019 года.

Отметим, что зимой за игроком охотились Лестер и Кристал Пэлас, а сам Кара высказывал свое недовольством тем, что бельгийцы его не отпускают в Англию.

Со сборной Сенегала на недавнем Кубке Африки Мбодж дошел до 1/4 финала.

В Андерлехт Мбоджи перебрался летом 2015 года из Генказ а 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Кара сыграл 17 матчей и забил 1 гол в чемпионате Бельгии.