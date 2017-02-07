Испания

Матч Сельты и Реала могут перенести на самую концовку сезона.

Матч Сельты и Реала должен был состояться вчера в 21:45 в Виго. Из-за штормов на побережье Галисии и повреждения стадиона Сельты встречу решили перенести.

Есть вероятность того, что матч могут сыграть 17 мая – за 3 тура до последнего тура Примеры.

Дело в том, что Реал и Сельта участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сельта еще и играет в Кубке Короля. Если обе команды дойдут до полуфиналов еврокубков, то другой возможности, кроме переноса игры на 17 мая не будет.

К тому же, 22 февраля Реал сыграет перенесенный матч с Валенсией.