Полузащитники Барселоны Андрес Иньеста и Серхио Бускетс восстановились после травм.
Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, AP
07 февраля 2017, 15:40
Иньеста не играл с 19 января после матча с Реал Сосьедадом (1:0), в котором получил повреждение подколенного сухожилия.
Бускетс травмировал лодыжку спустя 3 дня в игре с Эйбаром (4:0) и с тех пор также на поле не появлялся.
Оба игрока уже вернулись к тренировкам в общей группе и были включены в заявку своей команды на матч с Атлетико, передает официальный Twitter Барселоны.
Ответный полуфинальный поединок между блаугранас и Матрасниками состоится сегодня, в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что в первой встрече, которая состоялась на Висенте Кальдероне, команда Луиса Энрике праздновала победу со счетом 2:1.