Испания

Полузащитники Барселоны Андрес Иньеста и Серхио Бускетс восстановились после травм.

Иньеста не играл с 19 января после матча с Реал Сосьедадом (1:0), в котором получил повреждение подколенного сухожилия.

Бускетс травмировал лодыжку спустя 3 дня в игре с Эйбаром (4:0) и с тех пор также на поле не появлялся.

Оба игрока уже вернулись к тренировкам в общей группе и были включены в заявку своей команды на матч с Атлетико, передает официальный Twitter Барселоны.

Ответный полуфинальный поединок между блаугранас и Матрасниками состоится сегодня, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первой встрече, которая состоялась на Висенте Кальдероне, команда Луиса Энрике праздновала победу со счетом 2:1.