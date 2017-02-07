Испания

Юный полузащитник Баварии Тимоти Тилльман мог оказаться в Барселоне.

Об этом в интервью Sport Bild рассказал агент футболиста Кристиан Ресснер.

"У нас было конкретное предложение от Барселоны. Испанцы следили за Тимоти на протяжении нескольких месяцев", — начал Ресснер.

"План состоял в том, что через два-три года Тилльман должен был стать неотъемлемой частью Барселоны. Однако президент Баварии лично заблокировал переход".

В текущем сезоне Тилльман провел за Баварию U-19 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.