Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас провел встречу с послом Украины в Испании Анатолием Щербой.

Напомним, в последний день января Зозуля перебрался из Бетиса в Райо Вальекано на правах аренды, однако спустя несколько дней футболист был вынужден вернуться в бывший клуб.

Случилось это из-за того, что фанаты Райо обвиняли игрока в неонацизме и требовали руководство клуба отказаться от этого трансфера.

Сегодня президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с послом Украины в Испании Анатолием Щербой для обсуждения ситуации вокруг украинца.

Отмечается, что на встрече стороны пришли к мнению, что испанское правительство должно оказать поддержку Зозуле, поскольку он мог пострадать и лишиться права на труд, которое является одним из основных прав человека.