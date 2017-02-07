Испания

Форвард Лас Пальмаса Хесе Родригес дал свой комментарий после мачта с Гранадой (0:1).

Напомним, 31 января Хесе перебрался из ПСЖ в Лас Пальмас на правах аренды.

Вчера испанец дебютировал за новую команду в матче против Гранады, который завершился поражением Лас Пальмаса со счетом 0:1.

"На данный момент я не счастлив, ведь на два с половиной месяца я оказался без игровой практики", — цитирует Хесе Marca.

"У нас были прекрасные моменты для взятия ворот, особенно во втором тайме. Мы могли победить Гранаду. Лично у меня была возможность сравнять счет, и я очень зол на себя за упущенный момент. Это бы изменило игру".