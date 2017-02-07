Испания

Президент мадридского Атлетико Энрике Серезо заявил, что клуб намерен предложить нападающему Фернандо Торресу новый контракт.

Действующее соглашение Торреса с Матрасниками рассчитано до конца текущего сезона, а стороны до сих пор не вступали в переговоры по поводу его продления.

В интервью Cadena COPE президент клуба Энрике Серезо заявил, что стороны обязательно обсудят новое соглашение для футболиста.

"Все вокруг любят Торреса. Фернандо является прекрасным футболистом, так почему бы нам не продлить контракт с ним? Мы обсудим это, когда придет время. Атлетик нуждается в первоклассных футболистах".

В текущем сезоне Торрес провел за Атлетико 16 матчей в чемпионате Испании, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.