Испания

Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна лестно высказался относительно выступлений своего соотечественника Луки Модрича за последние годы.

Вот уже на протяжении нескольких лет Модрич является системообразующим звеном Сливочных в составе мадридского коллектива. За неполных пять сезонов, Лука провел за Галактикос порядка 120-ти поединков, в которых сумел отличиться восемью забитыми мячами.

В интервью испанскому изданию Marca, уже бывший партнер по сборной Хорватии, капитан донецкого Шахтера Дарио Срна отметил силу и высокий профессионализм своего соотечественника, назвав Луку Модрича лучшим полузащитником в мире.

"За пределами поля мы с Модричем являемся друзьями. На данный момент он является лучшим полузащитником в мире, и в этом у меня нет никаких сомнений. Я не говорю, что он один из лучших, я утверждаю, что он лучший", — сказал Срна Marca.

"Лука вырос за последние годы, я думаю, что сейчас он находится на пике своей формы. Реал имеет превосходный набор футболистов, но без Модрича у них, определенно, бы возникли трудности".

"Я уверен, что он добьется своих поставленных целей, ведь Модрич обладает особенным талантом. Мне нравится его игра. Он и есть будущее Мадрида", — поведал Дарио Срна.

Также, игрок Шахтера не забыл упомянуть и о недавних спекуляциях относительно его перехода в стан заклятого врага Реала Барселону.

"Я не хочу говорить о тех слухах. Шахтер — мой клуб, моя любовь, моя жизнь".

В текущем сезоне, в связи с частыми повреждениями, Модрич провел за Реал всего 11 поединков, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.