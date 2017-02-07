Испания

Главный тренер галисийской Сельты, оппонента донецкого Шахтера в Лиге Европы, Эдуардо Бериццо удостоился чести лучшего энтренадоре Ла Лиги по итогам минувшего месяца.

Как информирует официальный сайт Ла Лиги, наставник Сельты Эдуардо Бериццо получил награду лучшему тренеру января по итогам выступлений его подопечных в чемпионате.

Галисийцы выиграли три из четырех поединков Примеры, забив за это время шесть мячей и пропустив всего лишь дважды. Данные показатели позволили коллективу из Виго вплотную приблизиться к зоне еврокубков — на данный момент, Сельта имеет в своем активе 30 набранных баллов и располагается на десятой строчке в чемпионате. Отставание от зоны Лиги Европы составляет каких-то два пункта.

Стоит отметить, что Сельта также имеет один матч в запасе — два дня назад руководство Ла Лиги приняло решение отменить поединок Кельтов с мадридским Реалом в связи со штормом, который обрушился на Виго за день до начала встречи.

Напомним, что испанская Сельта является оппонентом донецкого Шахтера в Лиге Европы. Первый матч между Шахтером и Сельтой состоится 16 февраля в Испании, а ответный — 23 февраля в Украине.