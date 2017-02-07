Главный тренер галисийской Сельты, оппонента донецкого Шахтера в Лиге Европы, Эдуардо Бериццо удостоился чести лучшего энтренадоре Ла Лиги по итогам минувшего месяца.
Эдуардо Бериццо, laliga.es
07 февраля 2017, 20:40
Как информирует официальный сайт Ла Лиги, наставник Сельты Эдуардо Бериццо получил награду лучшему тренеру января по итогам выступлений его подопечных в чемпионате.
Галисийцы выиграли три из четырех поединков Примеры, забив за это время шесть мячей и пропустив всего лишь дважды. Данные показатели позволили коллективу из Виго вплотную приблизиться к зоне еврокубков — на данный момент, Сельта имеет в своем активе 30 набранных баллов и располагается на десятой строчке в чемпионате. Отставание от зоны Лиги Европы составляет каких-то два пункта.
Стоит отметить, что Сельта также имеет один матч в запасе — два дня назад руководство Ла Лиги приняло решение отменить поединок Кельтов с мадридским Реалом в связи со штормом, который обрушился на Виго за день до начала встречи.
Напомним, что испанская Сельта является оппонентом донецкого Шахтера в Лиге Европы. Первый матч между Шахтером и Сельтой состоится 16 февраля в Испании, а ответный — 23 февраля в Украине.