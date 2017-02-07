Испания

В сумасшедшем по накалу матче Барселона и Атлетико победителя не выявили, что в сумме двух матчей позволило команде Энрике пройти в финал (1:1).

Первая встреча в Мадриде завершилась победой Барселоны со счетом 2:1, а значит Матрасникам предстояло выложиться на полную в поединке на Камп Ноу. Собственно, это и произошло, что повлекло за собой крайне интересную встречу, в которой было чуть ли не все — куча желтых, красные, чистый гол, который отменил арбитр, а также незабитый пенальти.



Напомним, какой путь эти команды проделали, чтобы сразиться между собой на стадии полуфинала. Подопечные Диего Симеоне оставили позади себя Гихуэло, Лас Пальмас и Эйбар. В то же время Барселона прошла Эркулес, Атлетик и Реал Сосьедад.



Встреча уже с самых первых минут зарекомендовала себя как крайне интересная. Футболисты Атлетико сходу пошли вперед, пытаясь забить быстрый мяч в ворота Яспера Силлессена, который, стоит сказать забегая наперед, провел очень даже хорошую игру. Уже в самом старте мог открывать счет в матче Янник Феррейра Карраско, но с пределов штрафной он пробил в голландского кипера хозяев. Чуть погодя опасность исходила уже от Антуана Гризманна, который после навеса пробивал головой, но и там Силлессен был на высоте. Барселона на старте поединка редко выходила к чужим воротам, а гости продолжали нагнетать. Из-за штрафной отлично выстрелил Коке — кипер в прыжке отразил удар.



Ближе к средине первого тайма игра потихоньку начала выравниваться, а каталонцы стали прибегать к тактике мелкого фола, которая смотрелась выглядела весьма эффективно. Ближе к перерыву мадридцы потеряли собственный темп игры, позволив Барселоне взять игру под свой контроль — именно в этот период времени Барселона забила свой единственный мяч в игре. Мойя отразил удар от Лионеля Месси из-за штрафной перед собой, после чего уже с убойной позиции не оставил шансов вратарю Луис Суарес — 1:0.



Второй тайм начался довольно спокойно, а в большей мере мячом владели хозяева. На 57-й минуте случился эпизод, который внес в дальнейшую игру большое количество эмоций и задора — первое удаление в матче. Именинник Серхи Роберто видимо очень спешил к праздничному столу, ведь именно он получил вторую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Сразу же после удаления отправил мяч в сетку чужих ворот Антуан Гризманн, но арбитр это взятие ворот не засчитал. Повтор показал, что лайнсмен совершил ошибку, а гол француза был абсолютно чистым. Спустя десять с лишним минут после удаления Серхи Роберто команды снова стали играть в равных составах — второе предупреждение получил Янник Феррейра Карраско, сыгравший в подкате против Турана. На повторе показалось, что Феррейра Карраско в том эпизоде мог банально поскользнуться, но все же арбитр свое решение принял.



При равных составах игроки Атлетико таки смогли сравнять счет в поединке, хотя перед этим произошел целый ряд интересных событий. Во-первых Лионель Месси очень здорово выстрелил издали со штрафного, после чего команду Симеоне спасла лишь перекладина, а во-вторых Кевин Гамейро заработал пенальти после фола на нем Пике, однако сам же француз не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот Яспера Силлессена. Правда, Гамейро забил уже спустя две минуты после этого, когда с пределов штрафной покатил на него мяч Антуан Гризманн — Кевин отправил круглого уже в пустые ворот Силлессена — 1:1.



Окончание встречи прошло на эмоциях, что подтверждают горчичники со стороны арбитра, а также крайне глупое удаление Луиса Суареса — уругваец получил две желтые карточки за две минуты и был удален на 90-й минуте матча. Как не старались Матрасники перевести игру в экстра-таймы, однако Барселона смогла устоять и добиться нужного для себя результата, который позволил им выйти в финал Кубка Испании. Второго финалиста мы узнаем завтра в ответном сражении Сельты и Алавеса.



Football.ua



Барселона – Атлетико 1:1 (результат первого матча — 2:1)

Голы: Луис Суарес, 43 – Гамейро, 83



Барселона: Силлессен — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Денис Суарес (Маскерано, 62), Ракитич (Иньеста, 72), Гомеш — Месси, Луис Суарес, Туран (Бускетс, 71)



Атлетико: Мойя — Хуанфран, Савич, Годин (Эрнандес, 49), Фелипе Луис — Феррейра Карраско, Коке, Ньигес, Гайтан (Корреа, 48) — Гризманн, Торрес (Гамейро, 62)

Предупреждения: Роберто, Ракитич, Силлессен, Луис Суарес, Бускетс – Феррейра Карраско, Савич, Фелипе Луис



Удалены: Роберто, 57, Луис Суарес, 90 – Феррейра Карраско, 69



На 80-й минуте Кевин Гамейро не забил пенальти (мимо)