Испания

Полузащитник мадридского Атлетико Николас Гайтан травмировался в ответном поединке Копа дель Рей против Барселоны (1:1).

Напомним, что в отчетной встрече 28-летний вингер Матрасников появился в старте, однако на 48-й минуте матча был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Как сообщает официальный сайт Атлетико, Гайтан травмировал правый голеностоп.

Сроки восстановления аргентинца не уточняются.

В текущем сезоне Гайтан отыграл за команду Диего Симеоне во всех турнирах 24 матча, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Стоит отметить, что в поединке против Барселоны Атлетико потерял еще одного основного исполнителя — 30-летнего центрбека Диего Година.