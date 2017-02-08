Испания

18-летний воспитанник Динамо Алексей Хахлев сообщил о переходе в Алавес.

"День, которого я ждал все свои 18 лет. День, который воплотил маленькую мечту в реальность! День, к которому я шел правильным, или не правильным путем, судить не мне, но имею такой результат", - написал Хахлев в своем Facebook.

"Хочется в первую очередь поблагодарить клуб Динамо, который воспитал меня как футболиста и как личность. И спасибо Алавесу за доверие".

Отметим, что Алавес пока не подтвердил переход футболиста.

На данный момент Алавес с 27-ю баллами располагается на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.