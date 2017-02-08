Хавбек Севильи Стивен Нзонзи получил престижную ежемесячную награду.
La Liga
08 февраля 2017, 15:14
Опорный хав является ключевым игроком Севильи в этом сезоне и благодаря его игре рохибланкос в январе добились своих успехов.
Севилья в январе трижды выиграла, в том числе у Реала (2:1), и один раз проиграла, а Стивен регулярно выходил в основе.
Для француза, перешедшего в Севилью летом 2015 года, это первый подобный приз. Всего в текущем чемпионате Стивен провел 19 матчей и забил 2 гола.
Лучшим тренером января признал наставник Сельты Эдуардо Бериццо.