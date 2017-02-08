Испания

Хавбек Севильи Стивен Нзонзи получил престижную ежемесячную награду.

Опорный хав является ключевым игроком Севильи в этом сезоне и благодаря его игре рохибланкос в январе добились своих успехов.

Севилья в январе трижды выиграла, в том числе у Реала (2:1), и один раз проиграла, а Стивен регулярно выходил в основе.

Для француза, перешедшего в Севилью летом 2015 года, это первый подобный приз. Всего в текущем чемпионате Стивен провел 19 матчей и забил 2 гола.

Лучшим тренером января признал наставник Сельты Эдуардо Бериццо.