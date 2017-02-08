Испания

Защитник Реала Даниэль Карвахаль близок к возвращению в игру.

Marca сообщает, что основной правый бек Реала вернулся к занятиям и может принять участие уже в субботнем поединке Примеры против Осасуны.

Сегодня Дани присоединился к первой команде и принял участие в интенсивной сессии.

Тренер Лос Бланкос Зинедин Зидан решит, сможет ли Карвахаль выйти на поле ближе к матчу.

Напомним, что Дани повредил бедро в середине января.

В текущем сезоне Карвахаль сыграл в чемпионате 1 поединков.