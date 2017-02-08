Защитник Реала Даниэль Карвахаль близок к возвращению в игру.
Карвахаль (в центре), Marca
08 февраля 2017, 15:47
Marca сообщает, что основной правый бек Реала вернулся к занятиям и может принять участие уже в субботнем поединке Примеры против Осасуны.
Сегодня Дани присоединился к первой команде и принял участие в интенсивной сессии.
Тренер Лос Бланкос Зинедин Зидан решит, сможет ли Карвахаль выйти на поле ближе к матчу.
Напомним, что Дани повредил бедро в середине января.
В текущем сезоне Карвахаль сыграл в чемпионате 1 поединков.