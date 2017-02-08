Испания

Полузащитник Наполи и сборной Польши привлек внимание Реала.

Зьелински еще в прошлом сезоне выступал за Эмполи на правах аренды из Удинезе. Поляку удалось проявить себя в Тоскане и летом он перебрался в Наполи за 16 млн евро.

AS сообщает, что Реал рассматривает возможность приобретения 22-летнего хавбека. Клаусула Петра равна 70 млн евро.

Также интерес к Зьелински приписывают Челси и Ливерпулю.

В нынешнем сезоне на счету Петра 3 гола в 24 матчах во всех турнирах за Наполи. Вместе с Адурри он будет противостоять Реалу в 1/8 финала Лиги чемпионов в этом месяце.