Испания

Футбольный директор Сан-Паулу опроверг информацию о том, что Атлетико сделал предложение по защитнику Лянко Войновичу, хотя и признает, что летом бразилец, скорее всего, покинет клуб.

20-летний Лянко Войнович – игрок молодежной сборной Бразилии, который имеет сербские корни. Сейчас он выступает на чемпионате Южной Америки U-20.

По информации некоторых СМИ, Атлетико пытался заполучить защитника зимой.

"От Атлетико не поступало ни единого предложения в адрес Сан-Паулу", — заявил Жозе Жакобсон Нето, футбольный директор бразильского клуба.

"Агент игрока также не связывался с нами. Не было вообще никакого предложения".

"Летом мы получим предложение по Войновичу и он покинет команду".

В прошлом сезоне Лянко Евангелиста Сильвейра Невес Войнович сыграл 12 матчей в бразильской Серии А, отметившись 1 голом и 2 горчичниками.