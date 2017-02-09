Испания

Игра в финале Кубка Испании станет лишь 2-м шансом для Алавеса выиграть трофей и первым — с 2001 года.

Единственным финалом в истории Алавеса пока что остается решающий поединок в Кубке УЕФА против Ливерпуля в 2001 году. Тогда испанцы уступили 4:5.

Вчерашняя победа над Сельтой из Виго 1:0 позволила баскам выйти в финал Кубка Испании. Там их соперником станет Барселона.

Противостояние Алавеса и Барсы станет для команд 6-м в рамках кубка. За 10 предыдущих матчей Барселона триумфовала 8 раз и лишь 2 победы добыл Алавес.

Впрочем, в нынешнем сезоне у скромного баскского клуба уже есть опыт победы над Барселоной – матч на Камп Ноу закончился сенсационной победой гостей со счетом 2:1.