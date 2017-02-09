Испания

Защитник Василий Кравец поделился своими эмоциями после перехода в Луго.

Луго арендовал Кравца у Карпат до конца сезона с правом выкупа. Вчера испанский клуб презентовал украинца.

"Эта команда поможет мне расти. Буду учиться в этой прекрасной команде. Не нужно стесняться переезжать, когда вами здесь интересуются", — цитирует Кравца Marca.

"У всех моих новых партнеров по команде потрясающее отношение к делу. Они голодны к победам".

"Я трудолюбивый игрок, который хочет помочь команде".

"Мой стиль игры должен адаптироваться к командному. Пришел сюда, чтобы хорошо работать", — заявил украинец.