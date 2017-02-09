Испания

Защитник Реала Марсело рад сотрудничеству с коллегой Серхио Рамосом.

Марсело пришел в Реал 10 лет назад, а Рамос — на 1,5 года раньше.

"Рамос для меня как старший брат. Он никогда не сдается, а таких людей – мало", — цитирует Марсело Marca.

"Он научил меня многому. Это мой большой друг уже много лет подряд".

"Моим кумиром всегда был Роберто Карлос. И сейчас тоже".

"Мы долго ждали 10-ю победу в Лиге чемпионов, а 11-я доказала, что мы можем выиграть её снова", — поведал бразилец.