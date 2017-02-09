Центральный защитник мадридского Атлетико Диего Годин получил повреждение.
ДИЕГО ГОДИН, BLEACHERREPORT.NET
09 февраля 2017, 14:54
Как информирует официальный сайт Матрасников, после прохождения медицинского обследования у Година диагностировано повреждение правого бедра.
Травму игрок получил в недавнем кубковом матче против Барселоны (1:1).
Точные сроки его восстановления пока что остаются неизвестными.
В текущем сезоне Годин провел за свою команду 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.