Испания

Центральный защитник мадридского Атлетико Диего Годин получил повреждение.

Как информирует официальный сайт Матрасников, после прохождения медицинского обследования у Година диагностировано повреждение правого бедра.

Травму игрок получил в недавнем кубковом матче против Барселоны (1:1).

Точные сроки его восстановления пока что остаются неизвестными.

В текущем сезоне Годин провел за свою команду 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.