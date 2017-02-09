Испания

Защитник Атлетика Альварес Йерай поставил подпись под новым соглашением со своим нынешним клубом.

Согласно новому контракту 22-летний бек будет игроком клуба из Бильбао до лета 2022 года.

Два последних месяца Йерай находился в лазарете, так как боролся с раком яичек.

Молодому испанцу удалось справиться с болезнью. Он вернулся на поле в поединке минувшего тура против Барселоны (0:3), отыграв весь матч.

В текущем сезоне Йерай провел 11 матчей в Примере, 6 поединков в Лиге Европы и 1 игру в Кубке Испании.