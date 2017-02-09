Испания

Форвард Бетиса/Райо Вальекано Роман Зозуля присоединился к партнерам команды Примеры.

Cadena SER информирует о том, что форвард национальной сборной Украины сегодня занимался с партнерами из Бетиса.

Еще вчера Зозуля занимался отдельно от коллектива в тренажерном зале. Сегодня украинец прибыл на базу и делал упражнения наравне с коллегами. Нападающего радо встретили и приняли.

После тренировки в общей группе, наставник Бетиса отправил Романа на дополнительное занятие с тренером по технике.