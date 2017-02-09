Испания

Нападающий испанского Эйбара Серхи Энрич заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 26-летний форвард присоединился к Оружейникам летом 2015 года, а его предыдущий трудовой договор истекал в июне 2018 года.

Как сообщает официальный сайт Эйбара, Энрич поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до июня 2019 года.

В текущем сезоне Энрич отыграл за Оружейников во всех турнирах 24 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.

После 21 сыгранного тура текущего розыгрыша испанской Примеры Эйбар с 32 очками в активе расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.