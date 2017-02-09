Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в отношении десяти подозреваемых заведено дело по поводу недавнего инцидента с участием Романа Зозулив во время его перехода в Райо Вальекано.

Как сообщает испанское издание AS, руководство Ла Лиги решило подать в суд на подозреваемых, которые оскорбляли Романа Зозулю во время его перехода из Бетиса в стан Райо Вальекано.

Ла Лига сообщила в сегодняшнем заявлении, что уже оформлена жалоба по статье 172 ч.1 уголовного кодекса Испании по отношению к десяти лицам, которые подозреваются в оскорблениях относительно форварда Бетиса и сборной Украины Романа Зозули.

Хавьер Тебас сообщает, что восемь из десяти лиц уже идентифицированы, в то время как двое других подсудимых еще пятого февраля дали пресс-конференцию относительно данного эпизода.

Несмотря на жалобу, которую подала Ла Лига, круг подозреваемых может быть увеличен в соответствии с предоставленными фактами и всевозможными видео и аудио записями.