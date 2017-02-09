Универсал испанской Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано угодил в лазарет.
Хавьер Маскерано, fcbarcelona.com
09 февраля 2017, 21:35
Напомним, что 32-летний центрбек блаугранас травмировался в ответном поединке 1/2 финала Копа дель Рей против мадридского Атлетико (1:1).
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, врачи выявили у Маскерано повреждение задней поверхности левого бедра.
Сроки восстановления аргентинца не уточняются, однако ранее предполагалось, что он пропустит до 3 недель.
В текущем сезоне Маскерано отыграл за Барселону во всех турнирах 26 матчей, отметившись одной результативной передачей.