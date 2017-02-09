Испания

Нападающий Барселоны Луис Суарес еще не потерял шансы сыграть в финале текущего розыгрыша Копа дель Рей.

Напомним, что накануне стало известно, что Федерация футбола Испании (ФФИ) дисквалифицировала 30-летнего форварда блаугранас на 2 матча за удаление в ответном поединке 1/2 финала Копа дель Рей против мадридского Атлетико (1:1).

Это наказание не позволит уругвайцу принять участие в финале Кубка Испании против Алавеса, который состоится 27 мая.

Как сообщает официальный сайт Барселоны, клуб не считает фол Суареса против Коке, за который первый получил второе предупреждение, "ужасным", как это сказано в отчете арбитра матча Хиля Мансано.

В связи с этим, блаугранас намерены добиться отмены спорной желтой карточки нападающего сборной Уругвая в апелляционном комитете ФФИ, поскольку их первая апелляция по этому делу уже была отклонена.

В текущем сезоне Суарес отыграл за команду Луиса Энрике во всех турнирах 31 матч, отметившись 23 голами и 10 ассистами.