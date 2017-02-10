Испания

Сливочные проявляют интерес к боснийскому форварду Ромы Эдину Джеко.

Отметим, что ранее, в услугах нападающего Ромы Эдина Джеко был заинтересован ряд клубов — Милан, Тяньцзинь Сунцзян, а также Интер.

Как выяснилось позднее, ни один из этих коллективов не предпринял отчаянных шагов относительно возможного перехода, а сам Джеко со временем, в составе Волков, возглавил гонку бомбардиров текущего сезоне чемпионата — за 23 встречи, проведенных в рамках Серии А, боснийский форвард сумел отличиться 17-ю забитыми мячами, что, в итоге, вывело его в единоличные лидеры лучших голеодоров Италии.

Тем не менее, как утверждает испанское издание AS, в гонку за Эдином может включиться мадридский Реал, которого все никак не устраивает результативность в исполнении Карима Бензема.

Однако, данный трансфер возможен лишь при двух раскладах — первый — либо Бензема, либо Мората покидают столицу Испании, второй — Галактикос предлагают Роме внушительную компенсацию, ведь действующее соглашение Эдина с Волками рассчитано аж до 2020 года.