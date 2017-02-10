Испания

После повреждения Диего Година, полученного в игре против Барселоны, в составе Матрасников осталось лишь два игрока оборонительно плана.

Напомним, что травму Диего Годин получил в недавнем кубковом матче против Барселоны (1:1).

Как информирует официальный сайт Матрасников, после прохождения медицинского обследования у Година было диагностировано повреждение правого бедра.

Повреждение уругвайца серьезно ударило по защитному потенциалу команды перед важнейшей игрой в чемпионате против Сельты, которая запланирована на 12-е февраля.

Вылет Диего Година, который пропустит две недели, означает для наставника Матрасников Диего Симеоне безальтернативный вариант в центре защиты — лишь два футболиста готовы появиться в грядущей игре против Кельтов.

В текущем сезоне Годин провел за свою команду 31 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.