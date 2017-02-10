Испания

Лидер Лиона Александр Ляказетт будущим летом может перебраться в Испанию.

Несколько дней назад в интервью французской прессе Ляказетт поведал о своем намерении покинуть нынешний клуб. После этого президент Лиона Жан-Мишель Ола отметил, что клуб не станет удерживать своего лидера, если по нему сделает предложение сильный клуб.

Как информирует Calciomercato, летом Ляказетта может подписать мадридский Реал. Согласно источнику, Сливочные рассматривают 25-летнего форварда в качестве потенциальной замены одному из нападающих — Альваро Морате или Кариму Бензема.

Отметим, что летом за Ляказетта сражались Арсенал, Вест Хэм и миланский Интер, однако клубам не удалось убедить французский клуб отпустить своего лидера.

Действующее соглашение Ляказетта с Ткачами рассчитано до лета 2019 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 18 матчей в Лиге 1 и забил 18 голов.