Испания

В конце сезона форвард Реала Карим Бензема получит предложение от клуба подписать новый трудовой договор.

Бензема выступает за Реал с 2009 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2019 года.

Как информирует испанское издание AS, руководство бланкос приняло решение в конце текущего сезона предложить нападающему продлить сотрудничество.

Согласно источнику, Кариму будет предложен новый контракт, рассчитанный до середины 2021 или 2022 года. Кроме того, Реал намеревается улучшить финансовые условия игрока.

Сейчас 29-летний француз получает в Мадриде 8 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Бензема провел за свою команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.