Испания

Мадридский Атлетико начал переговоры с Федерацией футбола Испании относительно варианта постоянного проведения финала Копа дель Рей на новом стадиона Матрасников Ванда Метрополитано.

Как сообщает испанское издание AS со ссылкой на Cadena Ser, руководство мадридского Атлетико обратилось с предложением в Федерацию футбола Испании навсегда решить проблему проведения решающего поединка Кубка Короля.

По мнению Матрасников, финал Копа дель Рей должен иметь стабильное место проведение данного поединка, как, например, в Лондоне на стадионе Уэмбли проводятся матчи Трех Львов, либо же в Париже на Парк де Пренс поединки сборной Франции.

В настоящее время Кольчонерос ведут переговоры с президентом Федерации футбола Испании Анхелем Марией Вильяром относительно проведения финальной встречи на новой арене Атлетико Ванда Метрополитано, которая откроется летом текущего года.

Издание отмечает, что данная затея окажется для ФФИ довольно-таки интересной, ведь в случае решения этого вопроса, руководство испанских футбольных властей больше не будет забивать себе голову этой проблемой, как в случае с нынешнем проведением финала Кубка Испании.

Напомним, что финалисты Копа дель Рей Барселона и Алавес желают проводить решающий поединок за Кубок на разных стадионах — Блаугранас желают, чтобы финал прошел на Сантьяго Бернабеу, в то время как Славные хотят сыграть на домашней арене Атлетика Сан Мамесе.