Испания

Руководство Сливочных не намерено предоставлять Сантьяго Бернабеу для проведения финального поединка Кубка Испании в текущем сезоне.

Напомним, что в финал текущего розыгрыша Кубка Короля вышли Барселона и Алавес.

Ранее, руководство Блаугранас пожелало, чтобы решающий поединок Копа дель Рей прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу, который является домашней ареной заклятого врага каталонцев мадридского Реала.

Тем не менее, как утверждает авторитетное испанское издание Marca, Сливочные не намерены прислушиваться к мнению своих "друзей", заявив, что не станут предоставлять свой стадион для проведения финальной встречи Барселоны и Алавеса в рамках Кубке Испании.

Таким образом, среди возможный вариантов проведения игры остаются такие арены, как Сан-Мамес, Камп Ноу, Висенте Кальдерон и Месталья.

Главным фаворитом на проведение финального поединка является домашняя арена мадридского Атлетико Висенте Кальдерон, ведь против варианта с Камп Ноу выступает Алавес, а стадион Атлетика Сан-Мамес предоставит преимущество уже Славным, так как эта арена находится в Бильбао — родине Басков.