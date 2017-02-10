Испания

Канониры также хотят видеть в своих рядах нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что Красные дьяволы планируют заполучить 25-летнего форварда следующим летом и уже якобы согласовали с ним условия личного контракта.

Как информирует издание Manchester Evening News, Арсенал также нуждается в услугах Гризманна, поэтому в следующее трансферное окно планирует выплатить Матрасникам клаусулу игрока, которая составляет 86 миллионов фунтов.

Напомним, что француз перебрался в Атлетико из Реал Сосьедада летом 2014 года за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Гризманн провел 31 матч во всех турнирах в составе Матрасников, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.