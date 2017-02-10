Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей двадцать второго тура испанской Ла Лиги.

Матч тура

Атлетико – Сельта

Воскресенье, 21:45, Мадрид, Висенте Кальдерон. Арбитр – Эрнандес Эрнандес

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 4:0 (Коке, 53, Гризманн, 73, 81, Корреа, 89)

Ориентировочные составы

Атлетико: Мойя – Хуанфран, Савич, Лукас Эрнандес, Филипе Луис – Сауль, Коке, Габи, Карраско – Гамейро, Гризманн

Сельта: Серхио Альварес – Уго Мальо, Кабрал, Ронкалья, Хонни –Васс, Пабло Эрнандес – Систо, Хьюлсагер, Бонгонда – Яго Аспас

Не сыграют: Аугусто Фернандес, Облак, Тьягу, Годин – Бовю, Рубен Бланко

Под вопросом: Хименес (Атлетико)

Очень легко Атлетико победил в Виго в первом круге. На контратаках Сельту порвали на немецкий крест. Позже этот трюк повторил Вильярреал, доказав теорему о том, что с контратакующими командами с сильной обороной у Кельтов шансов нет. Теперь Эль Чоло и его банда постарается закрепить данный тезис уже на своем стадионе.

Сразу нужно отметить, что обе команды посреди недели вылетели из Кубка Короля. Сельта, кстати, играла на день позже, что будет явно на руку Матрасникам. Эдуардо Бериццо придется прибегнуть к ротации, ведь в четверг его еще и ждет встреча с Шахтером, а ротацию аргентинец любит. Симеоне также наверняка перетасует состав, но не так существенно. Мешает мадридцам отсутствие Година из-за чего в центре обороны сыграет Лукас Эрнандес, которого прокурор хочет посадить в тюрьму на полгода за избиение девушки. Помешает ли это ему хорошо отыграть на Кальдероне? Вряд ли.

Сельта могла неоднократно забивать в ворота Атлетико в первом тайме прошлой встречи, точно моменты у Кельтов будут и на этот раз. Тем более, что даже Леганес умудрялся прилично создавать у ворот Мойи. Но открыть счет гостям вряд ли получится. Учитывая усталость, психологическую яму после вылета от Алавеса. и загруженность в Европе, Кельты не самым основным составом просто попытаются вытерпеть в данной встрече и отскочить, как это едва не получилось у них с Реал Сосьедадом. Но Атлетико – команда совсем другого уровня, которой очень нужно побеждать.

Эспаньол – Реал Сосьедад

Пятница, 21:45, Барселона, RCDE. Арбитр – Фернандес Борбалан

Результат первого круга: 1:1 (Пьятти, 62 – Виллиан Хосе, 78)

Не сыграют: Лео Баптистао, Виктор Санчес, Пьятти, Диоп – Карлос Мартинес, Бергара, Агиррече

Под вопросом: Хави Лопес (Эспаньол)

Оба коллектива, открывающих тур, находятся сейчас в хорошей форме. Сосьедад ведет борьбу за место в топ-4, а Эспаньол всерьез нацелился на еврокубки после неудачного старта. Каталонцы взяли верх в недавних трех турах и вплотную приблизились к еврозоне. Сосьедад чередует успехи с неудачами в матчах с сильными командами. Болельщики каталонцев и басков приятно удивлены после прошлого неудачного сезона и данная встреча должна стать своеобразной битвой открытый нынешней темпорады. И, конечно же, противостоянием Кике Санчеса Флореса и Эусебио Сакристана, которые в нынешнем сезоне вместе с Хорхе Сампаоли явно входят в тройку лучших тренеров Испании.

Мешать хозяевам будут травмы. Из-за них не смогут выйти в атаке Баптистао и Пьятти. Отсутствие последнего особо скажется на способности Попугайчиков контратаковать. Кроме того, Пьятти мог и пробить точно с дальней дистанции. Вряд ли Хосе Антонио Рейес, Хурадо и Жерар Морено будут действовать столь эффективно, как бразилец и аргентинец. Тем не менее, Эспаньол постоянно прогрессирует, а правый фланг в лице Марка Наварро и Эрнана Переса способен на быстрое создание моментов в отрыве. Флорес в любом случае будет играть вторым номером. У Эусебио с кадрами всё в порядке, но будет интересно, какое сочетание выберет специалист в атаке. Выйдут ли с первых минут Хуанми и Каналес, кто сыграет справа в защите? Поединок не должен стать слишком результативным, учитывая, что хозяева будут действовать максимально осторожно.

Бетис – Валенсия

Суббота, 14:00, Севилья, Бенито Вильямарин. Арбитр – Трухильос Суарес

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 3:2 (Рубен Кастро, 38, 90, Хоакин, 54 – Родриго, 75, Гарай, 78)

Не сыграют: Хоакин, Хосе Карлос – Родриго, Карлос Солер, Гарай

Валенсия быстро прекратила побеждать и занялась своим любимым делом – деградацией. Делать это намного легче, когда от зоны вылета отделяют пара-тройка очков, а конкуренты с дна что-то не спешат подпирать. Почему бы не расслабиться, не нахвататься красных карточек, не походить пешочком по газону? Сезон-то всё равно потерян. Зачем лишний раз напрягаться? В субботу Валенсии нужно съездить к Бетису, который начал развиваться под началом Виктора Санчеса. На севильцев приятно смотреть, они действуют осторожно, но очень грамотно выходят из обороны и стараются созидать. Да и схему с пятью защитниками Виктор использует очень грамотно.

Что способна предложить Бетису Валенсия, лишившаяся Карлоса Солера? Именно этот молодой человек делал погоду в центре поля в недавних матчах, а без него придется вернуться к старому провальному варианту. Воро везет, что в обойме у него есть Мина и Эль Хаддади, умеющие создавать и забивать, поэтому шансы на гол у гостей есть. Но предпочтение хочется отдать именно Бетису. Андалусийцы сейчас в хорошей форме и редуты Санчеса не должны позволить разгуляться гостям. К тому же, Рубену Кастро на помощь спешит выздоровевший Тони Санабрия, от которого давно ждут прогресса. Может, время настало?

Алавес – Барселона

Суббота, 17:15, Витория-Гастелс, Мендисорроса. Арбитр – Клос Гомес

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 2:1 (Дэйверсон, 39, Ибаи Гомес, 64 – Матье, 46)

Не сыграют: Эдгар Мендес – Рафинья, Маскерано

Забавная штука – календарь. Только на этой неделе стал известен состав финала Кубка Короля и уже на выходных состоится его репетиция. Сыграют команды не на нейтральном поле, хотя, разве для Алавеса есть разница, где играть с блаугранас? В первом круге они наказали команду Луиса Энрике на Камп Ноу. Барса, которую окутывает жажда мести, хочет во что бы то ни стало отплатить дерзким баскам за -3 очка, но хватит ли сил чемпионам? Вот тут возникают вопросы.

С одной стороны, Барса является явным фаворитом противостояния. С Атлетико каталонцы играли во вторник, а Алавес бился с Сельтой в среду. Правда, подопечным Лучо придется уже во вторник противостоять ПСЖ в главном турнире сезона. Понятно, что подобный календарь наверняка скорректирует планы Энрике на счет стартового состава. МСН должны выйти в основе, а вот в полузащите и обороне есть различные вариации, которые усложняют травмы Маскерано и Рафиньи. Хорошо, что выздоровел Бускетс, а вот Иньесту точно должны поберечь на вторничную встречу.

Классический Алавес Пеллегрини должен проявить все свои лучшие качества именно в субботу. Помешать баскам это сделать может похмелье после успеха в Кубке Короля, но у Пеллегрини есть резервы и ресурсы для второго рывка на протяжении недели. В любом случае, как играть на ноль с очень серьезными соперниками в Витории знают. Вряд ли бело-синим удастся снова победить Барселону, но то, что встреча будет нервной и с малым количеством голов – точно.

Атлетик – Депортиво

Суббота, 19:30, Бильбао, Сан Мамес. Арбитр – Мелеро Лопес

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 1:0 (Рауль Гарсия, 41)

Не сыграют: Сабин Мерино, Кепа (оба – Атлетик)

Депор снова вошел в пике, не зная побед в четырех встречах подряд. Правда, и проиграли галисийцы в недавних пяти поединках лишь однажды, что добавляет оптимизма болельщикам бело-синих, соскучившихся за футболом из-за непогоды на прошлой неделе. Именно поэтому Атлетику, которому в четверг начинать поход в Лиге Европе, нужно обязательно брать три очка на Сан Мамесе. Еврокубки могут помахать ручкой Эрнесто Вальверде, если Львы будут дарить баллы таким соперникам на своем стадионе.

В пользу Матрасников говорит статистика: Депор в последних 11-ти гостевых матчах Примеры не смог выиграть, а баски в 10-ти подряд поединках на родине не уступают. Нет причин, чтобы данные серии не продлились и после 22-го тура. К тому же, не очень осторожная манера игры сделает Депортиво уязвимым для прибавляющих Вильямса и Мерино, а Адурис и Рауль Гарсия наконец-то должны снова продемонстрировать чудеса взаимопонимания впереди. Львы должны брать три очка на классе, но при этом не забывать про Чолака и Андоне, отлично себя проявляющих на данном отрезке турнирной борьбы.

Осасуна – Реал

Суббота, 21:45, Памплона, Эль Садар. Арбитр – Иглесиас Вильянуэва

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 2:5 (Ориоль Риера, 64, Давид Гарсия, 78 – Роналду, 6, Данило, 40, Серхио Рамос, 45, Пепе, 56, Модрич, 62)

Не сыграют: Хавьер Фланьо, Мигель Фланьо, Дигар, Наузет, Роберто Торрес – Бэйл, Кроос

Осасуна при Васильевиче стало лихо действовать в атаке и переигрывает соперников в отдельных отрезках встречи, но на всю дистанцию Красненьких не хватает. Из-за этого и постоянные потери очков. Памплонцы могут порадовать своих зрителей яркими эпизодами во встрече с Реалом, даже способны забить гол, но нет ни малейших сомнений, что лидеры Примеры отправят в сетку Сальваторе Сиригу на пару-тройку мячей больше. И это при том, что Зинедин Зидан прибегнет к ротации накануне встречи против Наполи. Высок соблазн выставить не всех сильнейших в битве с аутсайдерами перед важной игрой в Европе.

О том, что статистика и все цифровые показатели говорят в пользу Реала, говорить не приходится. Да и что вообще прогнозировать в игре первой и последней команды чемпионата? Остается лишь искать зацепки, как Осасуна вообще может выжать очки из данной встречи. Разве что на характере, везении и сумасшедшей игре Сиригу, в чем есть большие сомнения.

Вильярреал – Малага

Воскресенье, 13:00, Вильярреал, Керамика. Арбитр – Виканди Гарридо

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 2:0 (Хауме Коста, 33, Сансоне, 44)

Не сыграют: Солдадо – Кузманович, Сандро Рамирес, Ресио, Луис Муньос, Рикка

Под вопросом: Хуан Карлос (Малага)

Субмарина даже с существенными кадровыми сложностями смогла увезти ничью из Севильи. В королевстве Франа Эскрибы всё вроде бы нормализовалось и к поединку с Малагой Подводники подойдут во все оружии. Снова в игре Роберто Сориано, выздоровел центр защиты, всё в порядке в атаке, куда вернулся Седрик Бакамбу. К слову, в четверг Кастельонцы сыграют в Лиге Европы с Ромой, а это означает, что Эскриба наверняка попробует использовать свой не самый канонический вариант основы, но этого должно хватить для того, чтобы взять три очка.

У Малаги кризис еще не закончился, да и предпосылок особых к его завершению не было. Команда всё так же посредственно играет в атаке, но в защите, правда, всё уже не так печально, как в конце прошлого года. Учитывая, что оба коллектива исповедуют острожный футбол, матч не должен быть зрелищным. Класса и ресурсов Вильярреалу должно хватить, чтобы взять уверенные три очка, не выкладываясь на 100% на протяжении всего матча.

Леганес – Спортинг Х

Воскресенье, 17:15, Леганес, Бутарке. Арбитр – Эстрада Фернандес

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 1:2 (Касес, 17, Чоп, 43 (с пенальти) – Диего Рико, 58)

Не сыграют: Роберт Ибаньес, Серантес, Коне, Тимор – Бабен

Под вопросом: Дуглас (Спортинг)

Ну, вот когда этим командам выигрывать, как не сейчас? Или, аутсайдеры распишут ничью и снова будут наслаждаться трехмесячными сериями без побед? Действительно, почему бы и нет? В принципе, для воскресного прайма матч выбрали подходящий – битва за выживание. Коллективы, находящиеся на границе опасной зоны и уже давно не знающих сладостей побед. Хозяева, кстати, в случае виктории, оторваться от соперников могут на 8 очков. Как и Спортинг начать отставать всего на два. Классическая битва за 6 очков, где самым вероятными исходом видится ничья.

Интересно также глянуть на статистику. Хихонцы уже в 18 матчей подряд в гостях в Ла Лиге выиграть не могу. А вот последние 5 визитов астурийцев в Леганес неизменно завершались их победами. При всем уважении к Леганесу, но симпатичнее сейчас выглядит именно Хихон, который еще радует поставленной Абелардо игрой в атаке, но разочаровывает в защите. К тому же, Ласина Траоре явно усилил переднюю линию Спортнга. У Леганеса также есть ряд новичков, которые еще себя толком не проявили. Но шанс у них будет. Учитывая все факторы, окружающие данную встречу, поставить хочется именно на ничью.

Лас Пальмас – Севилья

Воскресенье, 19:30, Лас Пальмас, Гран Канария. Арбитр – Де Бургос Бенгоэчеа

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 1:2 (Тана, 16 – Сарабия, 89 (с пенальти), Карлос Фернандес, 90)

Не сыграют: Момо, Мишел – Тремулинас, Крон-Дели

Под вопросом: Эскудеро, Пареха (оба – Севилья)

Одна из изюминок предстоящей хорнады – противостояние Кике Сетьена и Хорхе Сампаоли. Мастера тренерского цеха, успешно проводящие темпораду, еще не выяснили полностью отношения, ведь в первом туре смазанной получилась концовка, где арбитр мог пенальти и не давать. Хотя, где гарантии того, что испанский арбитр снова чего-то там не начудит и на этот раз? Обе команды имеют свои задачи, но цель одна – только победа. Осторожничать лишний раз есть резон у Канареек, для которых очко в матче с Севильей может быть успехом. Но слишком много было потеряно в Гранаде. Севилья потеряла еще больше в последних двух тура, а поэтому играть будет лишь на победу, пока не задумываясь о евродуэли с Лестером.

Пальмас на своем поле не проигрывает уже в 15-ти встречах подряд. Уверенная игра в защите и центре поля в сочетании с комбинационным футболом впереди сводят на нет потуги всех гостей, которые еще и терпят перелет на острова возле Африки. Этими плюсами и будет пользоваться прайд Сетьена. Мешать будет травма основного правого защитника Мишела, ставшего одним из открытий сезона, что на руку левому флангу во главе с Витоло. Вероятно, что Сампаоли, имея 5 защитников, попытается не дать разыграться хозяевам впереди, но помешать гостям может их же философия. Пальмас здорово играет с командами, которые любят держать мяч. Рекомендуем обязательно посмотреть этот матч, ведь команды обязательно должны забивать и не мало. Учитывая, как адски не везло Лас Пальмасу и Севилье в завершении в прошлом туре.

Эйбар – Гранада

Понедельник, 21:45, Эйбар, Ипуруа. Арбитр – Матеу Лаос

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 2:1 (Педро Леон, 43, Энрич, 90 – Кравец, 76)

Не сыграют: Хунка, Риесго, Гальвес – Соньер

Гранада неожиданно дома выстояла против Лас Пальмаса и даже взяла три очка. Конечно, без везения не обошлось. Здесь и выстрел Андреаса Перейры, и сумасшедшие промахи Боатенга и Хесе, но факт остается фактом – три очка у Граны в кармане. Правда, до спасения еще целых 5 баллов. А вот Эйбар разгромил Валенсия и от 6-й строчки Оружейники отстают всего на 3 пункта. Вряд ли перед Хосе Луисом Мендилибаром ставили задачу выйти в еврокубки, но самолюбие свое, почему бы баскам не потешить? В любом случае, 40 очков команда еще не набрала, а именно это является главной задачей для хозяев Ипуруа.

Отличная форма Эйбара должна помочь им уверенно взять верх над Гранадой. Хороши сейчас и Энрич, и Адриан, в обороне проблем практически нет. Всё работает как часы, а спада, как в прошлом и позапрошлых годах, пока не видно. Но он обязательно будет. Почему-то так кажется. Так что, набирать очки нужно именно сейчас. Тем более, что Насриды – худшая команда Примеры в гостях, а Эйбар дома не щадит никого, кроме признанных фаворитов.

Олег Ткачук, Football.ua