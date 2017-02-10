Испания

Мадридский Реал желает в следующее трансферное окно попытаться приобрести голкипера лиссабонской Бенфики Эдерсона Мораеса.

Напомним, что в середине декабря английский Манчестер Сити и испанская Барселона уже предпринимали попытки приобрести основного стража ворот португальской Бенфики Эдерсона Мораеса.

Отмечается, что для подписания Эдерсона его потенциальным покупателям придется раскошелиться минимум на 20 млн фунтов стерлингов.

Интересен тот факт, что и главный тренер каталонцев Луис Энрике, и наставник Горожан Пеп Гвардиола являются большими ценителями таланта стража ворот Бенфики, который здорово играет ногами.

Тем не менее, как сообщает издание A Bola, в гонку за голкипера Орлов вклинился и мадридский Реал, который желает найти замену своему нынешнему вратарю Кейлору Навасу.

Однако, переход Эдерсона в стан Сливочных возможен лишь в том случае, если руководство мадридцев не сумеет договориться с Тибо Куртуа, Давидом де Хеа, либо же с Уго Льорисом.

В текущем сезоне Эдерсон провел за Бенфику в чемпионате 15 поединков.