Испания

Баски на чужом поле добыли три очка в матче с Эспаньолом.

Открыл счет в матче Карлос Вела. Иньиго Мартинес со своей половины отдал шикарный пас к штрафной на Велу, а мексиканец метко ударил в ближний левый угол.

Попугайчики сумели отыграться еще до перерыва. Эрнан Перес получил мяч справа в штрафной, уложил на землю двух защитников и сильно пробил в верхний угол.

Победу баски смогли вырвать во втором тайме. Асьер Ильяраменди решил ударить по воротам метров с 30-ти и помог ему рикошет. Мяч по странной траектории влетел в угол, а Лопес лишь проводил взглядом мяч.

Сосьедад продолжил погоню за зоной Лиги Чемпионов, а Эспаньол застрял в середине таблицы.

Эспаньол – Реал Сосьедад 1:2

Голы: Эрнан Перес, 35 – Вела, 26, Ильяраменди, 61

Эспаньол: Диего Лопес – Марк Наварро, Давид Лопес, Диего Рейес, Аарон Мартин – Эрнан Перес (Альваро Васкес, 83), Хурадо, Фуэго, Хосе Анхель – Кайседо (Мелендо, 77), Жерар Морено

Реал Сосьедад: Рулли – Одриосола, Рауль Навас, Иньиго Мартинес, Юри – Хаби Прието, Ильраменди, Сурутуса – Вела, Виллиан Хосе (Хуанми, 9), Оярсабель (Конча, 90)

Предупреждения: Диего Рейес, Эрнан Перес, Хосе Антонио Рейес – Вела, Сурутуса