Левый защитник Барселоны Лукас Динь доволен тем, что в свое время выступал за Рому.
Лукас Динь, фото фк рома
11 февраля 2017, 12:43
Динь перешел в Барселону перед началом нынешнего сезона из ПСЖ. Предыдущую кампанию он провел на правах аренды в Роме, которой помог занять 3-е место в Серии А.
"Сезон в Роме был великолепным благодаря любви фанатов. Клуб придал мне много уверенности и я ему благодарен. Без Ромы я бы не играл в Барселоне", — заявил Динь Omnisport.
Рома сейчас безуспешно пытается прервать гегемонию Ювентуса в Италии.
"Не знаю, возможно, слишком тяжело угнаться за Ювентусом. У Юве отличная команда уже много лет, клуб очень хорошо проработал каждый аспект. Однако и у Ромы все идет хорошо последних 3-4 года, так что потихоньку они могут догнать Старую Синьору. В этом году они отстают не так уж сильно, возможно, у них что-то и получится".
После 23 туров чемпионата Италии Ювентус опережает Рому на 7 очков.
На счету Диня 19 матчей за Барселону во всех турнирах.