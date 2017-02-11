Испания

Левый защитник Барселоны Лукас Динь доволен тем, что в свое время выступал за Рому.

Динь перешел в Барселону перед началом нынешнего сезона из ПСЖ. Предыдущую кампанию он провел на правах аренды в Роме, которой помог занять 3-е место в Серии А.

"Сезон в Роме был великолепным благодаря любви фанатов. Клуб придал мне много уверенности и я ему благодарен. Без Ромы я бы не играл в Барселоне", — заявил Динь Omnisport.

Рома сейчас безуспешно пытается прервать гегемонию Ювентуса в Италии.

"Не знаю, возможно, слишком тяжело угнаться за Ювентусом. У Юве отличная команда уже много лет, клуб очень хорошо проработал каждый аспект. Однако и у Ромы все идет хорошо последних 3-4 года, так что потихоньку они могут догнать Старую Синьору. В этом году они отстают не так уж сильно, возможно, у них что-то и получится".

После 23 туров чемпионата Италии Ювентус опережает Рому на 7 очков.

На счету Диня 19 матчей за Барселону во всех турнирах.