Испания

Крайний защитник Барселоны Алейш Видаль получил достаточно серьезную травму в сегодняшней встрече против Алавеса (6:0).

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, правый защитник Блаугранас Алейш Видаль в концовке сегодняшней встречи против Алавеса получил достаточно серьезную травму в виде перелома голеностопа.

Данный эпизод произошел на 85-й минуте игры, когда левый оборонец Славных Тео жестко пошел в стык против Алейша Видаля. После сего столкновения, Видаль резко упал на газон и схватился за голеностоп.

Когда Алейш покинул пределы поля, каталонцы остались вдесятером, ведь к тому моменту все замены у команды Луиса Энрике были использованы.

Сколько точно пропустить Видаль в связи с полученной травмой — неизвестно, ориентировочные сроки восстановления Видаля станут известны немного позже.

В нынешнем сезоне Видаль провел в составе Барселоны всего шесть поединков, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами.

Сам поединок с участием Алавеса и Барселоны завершился разгромной победой Блаугранас со счетом 6:0. Интересен и тот факт, что этим коллективам предстоит еще выяснить отношения в финале Копа дель Рей.