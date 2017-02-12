Испания

Защитник Барселоны Алейш Видаль, который в гостевом матче испанской Примеры против Алавеса (6:0) получил тяжелую травму, был успешно прооперирован.

Алейш Видаль в игре с Алавесом, fcbarcelona.com

Алейш Видаль в игре с Алавесом, fcbarcelona.com

Напомним, что на 85-й минуте отчетной встречи 27-летний фулбек благранас пошел в жесткий стык, после которого покинул поле на носилках.

Предполагается, что испанец сломал правый голеностоп.

Сразу после инцидента Видаль был доставлен в одну из больниц города Витория-Гастейс.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, защитник Барселоны был успешно прооперирован, а его восстановление после операции займет минимум 5 месяцев.

В текущем сезоне Видаль отыграл за команду Луиса Энрике во всех турнирах 11 матчей, отметившись 2 голами и 5 ассистами.