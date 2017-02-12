Испания

Защитник мадридского Реала Данило травмировался в гостевом поединке испанской Примеры против Осасуны (3:1).

Стоит отметить, что в отчетной встрече 25-летний фулбек появился в стартовом составе бланкос, однако на 57-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Сообщается, что Данило травмировал левый голеностоп, на который в борьбе за мяч ему наступил защитник Осасуны Давид Гарсия.

Точный характер травмы бразильца и сроки его восстановления станут известны позже.

В текущем сезоне Данило отыграл за Реал во всех турнирах 14 матчей, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Напомним, что в этом же матче тяжелейшую травму получил 26-летний фулбек Осасуны Тано Боннин, у которого был диагностирован перелом большой и малоберцовой кости.