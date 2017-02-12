Испания

Блаугранас не вернется к варианту с подписанием защитника Шахтера Дарио Срны в связи с серьезной травмой латераля Алейша Видаля.

27-летний фулбек получил перелом правого голеностопа во вчерашнем поединке с Алавесом (6:0) и будет находиться вне игры в течение как минимум 5-ти месяцев.

В связи с серьезностью травмы Видаля Барселона получит возможность подписать игрока ему на замену, несмотря на то, что сейчас трансферное окно закрыто.

По информации испанского издания Marca, блаугранас разрешено усилиться футболистом из Ла Лиги или же любым свободным агентом.

Сообщается, что Барселона не будет возвращаться к варианту со Срной, которым интересовалась в январе.

Напомним, что тогда опытный хорват отклонил предложение каталонцев и решил остаться в Шахтере.