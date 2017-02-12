Испания

Защитник Реала Данило не травмировал лодыжку и вполне вероятно, что сможет сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи в среду.

Вчера Реал обыграл на выезде Осасуну 3:1. Голами отметились Криштиану Роналду, Иско и Лукас Васкес.

После жесткого столкновения с Давидом Гарсией поле покинул защитник Сливочных Данило. Бразилец был доставлен в клинику в Памплону. Там была исключена вероятность серьезного повреждения.

Вполне возможно, что Данило будет готов играть в матче Лиги чемпионов против Наполи. Впрочем, скорее всего, в основе выйдет Дани Карвахаль, а Данило будет отведена роль запасного.

На данный момент Реал возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 49 пунктами. У Барселоны на 1 меньше, однако каталонцы сыграли 22 матча, в то время, как Реал – всего 20.