Вингер Реала Гарет Бэйл близок к восстановлению после травмы лодыжки.
Гарет Бэйл (второй слева), twitter.com/realmadriden
12 февраля 2017, 17:04
В ноябре Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (2:1). Валлиец повредил лодыжку, вследствие чего был прооперирован.
Наставник Реала Зинедин Зидан ожидал, что Гарет вернется к ответному матчу против Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта), однако похоже, что восстановление вингера прошло быстрее.
Сегодня Гарет уже занимался в общей группе.
В нынешнем сезоне на счету Бэйла 2 мяча в 5 встречах Лиги чемпионов.
Встреча Реала и Наполи состоится 15 февраля.