Испания

Вингер Реала Гарет Бэйл близок к восстановлению после травмы лодыжки.

В ноябре Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (2:1). Валлиец повредил лодыжку, вследствие чего был прооперирован.

Наставник Реала Зинедин Зидан ожидал, что Гарет вернется к ответному матчу против Наполи в 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта), однако похоже, что восстановление вингера прошло быстрее.

Сегодня Гарет уже занимался в общей группе.

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 2 мяча в 5 встречах Лиги чемпионов.

Встреча Реала и Наполи состоится 15 февраля.