Испания

Нападающий Реала Альваро Мората желает проводить на поле больше времени.

Мората летом вернулся в Реал, но основным в Мадриде не стал. Зинедин Зидан предпочитает выпускать на сотрие атаки Карима Бензема. Альваро лишь 6 раз выходил в основе в чемпионате и 1 раз в Лиге чемпионов.

"Я счастлив и я хочу преуспеть в Реале, но верно также будет сказать, что я хочу больше играть", — цитирует Морату Marca.

"Теперь мы будем выступать еще и в Лиге чемпионов. Посмотрим, рассчитывает ли тренер на меня".

"Реал в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с Наполи".

"Игроки Наполи прекрасно держат мяч. Кальехон, Хамшик и Инсинье очень опасны. Противостояние с этой командой будет очень тяжелым, каждый может победить. В этом магия Лиги чемпионов", — отметил Альваро.