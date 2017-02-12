Испания

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне отметил общий уровень команд, которые могут навязать Матрасникам борьбу за место в топ-4.

На данный момент Атлетико, стабильно выступающий в ЛЧ на протяжении последних лет, занимает лишь пятую строчку в чемпионате. В случае сегодняшней победы над Сельтой, Кольчонерос вернут утраченную четвертую позицию в Примере, опередив Реал Сосьедад.

Как информирует издание Football Espana, по мнению Симеоне в этом году бороться за место в ЛЧ намного сложнее, ведь общий уровень играющих команд несколько повысился.

"Стало ли сложнее претендовать на зону Лиги чемпионов? Да, потому что многие команды стали лучше в нынешнем сезоне", — отметил Симеоне.

"Реал Сосьедад показывает фантастический сезон, кроме того за право попасть в Лигу чемпионов активную борьбу ведут и два других коллектива — Севилья и Вильярреал".

"Конечно, Атлетико не столь стабилен, как раньше, однако друге команды заметно улучшили свою игру. Именно поэтому мы должны еще усерднее работать над достижением своих целей", — резюмировал наставник Атлетико.