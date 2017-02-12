Испания

Голкипер Реала Кейлор Навас поделился своими мыслями после матча против Осасуны (3:1).

Реал добыл непростую победу на чужом поле, которая позволяет им продолжать лидировать в Примере.

"Мы знали, что в гостях будет очень сложно. Осасуна очень хороша у себя дома", — цитирует Наваса Marca.

"Лично я чувствовал себя комфортно. Был уверен в себе и рад, что сделал несколько сэйвов".

"Очень тяжело работаю, ведь только лучшие игроки могут выступать за Реал. Моя цель – остаться здесь на долгие годы".

"Слухи о Де Хеа? Сосредоточен лишь на том, что могу контролировать", — сказал кипер.