Голкипер Реала Кейлор Навас поделился своими мыслями после матча против Осасуны (3:1).
Кейлор Навас (слева), Marca
12 февраля 2017, 21:53
Реал добыл непростую победу на чужом поле, которая позволяет им продолжать лидировать в Примере.
"Мы знали, что в гостях будет очень сложно. Осасуна очень хороша у себя дома", — цитирует Наваса Marca.
"Лично я чувствовал себя комфортно. Был уверен в себе и рад, что сделал несколько сэйвов".
"Очень тяжело работаю, ведь только лучшие игроки могут выступать за Реал. Моя цель – остаться здесь на долгие годы".
"Слухи о Де Хеа? Сосредоточен лишь на том, что могу контролировать", — сказал кипер.